Белорусский Майдан потерпел неудачу в том числе потому, что выступления «оппозиции» были слабыми, искусственными и дезорганизованными. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

И тайно, и явно. Польские эксперты о том, как Варшава «украинизирует» Белоруссию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«"Топлива" явно не было — и речь отнюдь не об идеологии. Я был в Киеве в 2013 и 2014 годах на Евромайдане, видел деньги Порошенко и других, которые шли на оплату тех, кто сидел там в палатках. В Минске явно кто-то сэкономил — или выделенные на государственный переворот деньги растворились в карманах посредников, в том числе и польских», — считает эксперт.

По его мнению, киевский Евромайдан выглядел даже жальче минских беспорядков, причём разогнать его можно было не за два дня, а за два часа — если бы тогда страны Запада не принимали непосредственного участия, фактически осуществляя политическое вторжение в Украину и вынуждая к смене власти в стране.

К счастью, в Белоруссии этого не произошло: кто-то, видимо, не решился на столкновение с президентом Лукашенко, подчеркнул Рэнкас.

Россия также вела себя гораздо разумнее, чем 6 лет назад, поскольку уже понимает, какой геополитической угрозой может стать «украинизация» очередного соседа, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.