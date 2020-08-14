Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.
«"Топлива" явно не было — и речь отнюдь не об идеологии. Я был в Киеве в 2013 и 2014 годах на Евромайдане, видел деньги Порошенко и других, которые шли на оплату тех, кто сидел там в палатках. В Минске явно кто-то сэкономил — или выделенные на государственный переворот деньги растворились в карманах посредников, в том числе и польских», — считает эксперт.
По его мнению, киевский Евромайдан выглядел даже жальче минских беспорядков, причём разогнать его можно было не за два дня, а за два часа — если бы тогда страны Запада не принимали непосредственного участия, фактически осуществляя политическое вторжение в Украину и вынуждая к смене власти в стране.
К счастью, в Белоруссии этого не произошло: кто-то, видимо, не решился на столкновение с президентом Лукашенко, подчеркнул Рэнкас.
Россия также вела себя гораздо разумнее, чем 6 лет назад, поскольку уже понимает, какой геополитической угрозой может стать «украинизация» очередного соседа, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.