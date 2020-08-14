И тайно, и явно. Польские эксперты о том, как Варшава "украинизирует" Белоруссию

«Польский след» в событиях в Белоруссии очевиден, и подрывные действия Варшавы против президента Лукашенко продолжатся, однако их эскалация маловероятна, уверены в Польше

Польша имеет богатый опыт вмешательства во внутренние дела своих восточных соседей. И речь тут не только в хрестоматийных примерах типа подготовки украинских «Майданов» в 2004-м и 2013-2014 годах — на последнем выступал нынешний «начальник Польши», лидер правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, а ВВС в конце февраля 2014-го даже опубликовало материал под названием «О решающей роли Польши в свержении Януковича». Попытки Польши сменить власть в Белоруссии также имеют богатую историю, а в 2006 году Варшава на волне успехов в Киеве пыталась организовать первую «Плошчу» в Минске.

Однако есть и менее известные случаи, причём касаются они союзников Польши по ЕС и НАТО. На днях самопровозглашённый «борец с российской пятой колонной в Польше» Марцин Рэй написал на своей странице в Facebook: «Когда в 2007 году Россия организовала беспорядки в Эстонии после демонтажа так называемого «Бронзового солдата», Польша направила туда полицейский спецназ, чтобы помочь разогнать подконтрольных Кремлю «титушек», потому что у вежливой эстонской полиции не было ни навыков, ни оборудования. Я тогда очень удивился, что болел за полицию…» Ситуация в Белоруссии: кашу, которую «заварила» Польша, «расхлёбывает» Литва © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Я поинтересовался мнением польских экспертов о том, реален ли ныне вариант активного участия Польши в противостоянии официальной власти в Белоруссии, и как они видят возможные сценарии развития ситуации в этой стране.

Доктор наук, философ Радослав Чарнецки

Польские элиты — независимо от их политического происхождения — страдают от «постколониального синдрома» по отношению к территориям на Востоке, утраченным за последние триста с лишним лет. Для многих они составляют важную часть так называемой «польскости», её культуры, статуса сверхдержавы и т. д. На мой взгляд, это своеобразный штамп эпохи польского колониализма на Востоке, напоминающий «борозду» в менталитете многих моих соотечественников: сентиментальность по отношению к Вильнюсу, Гродно, Львову, Пинску и даже белорусскому Минску, который когда-то входил в состав Первой Речи Посполитой.

Это что-то вроде французской тоски по Алжиру или английского мифа о Британской Индии… Многие представители польской элиты всё ещё считают белорусов, украинцев и литовцев «младшими братьями», которых мы имеем право «вести на Запад», к его культуре — причём право естественное, вытекающее из истории и польской мании величия. Мы считаем себя — по многим причинам — частью этого мифического Запада, более того — его ядра, хотя это не так. Этот миф, засевший в сознании многих моих соотечественников, подсознательно руководит их поведением, высказываниями, политикой, особенно в отношении востока Европы. Это еще один пример, когда тезис о так называемом «длительном времени» Броделя полностью воплощается в жизнь.

Польские заявления о демократии, лозунг «за вашу и нашу свободу» во многих случаях неискренни. На мой взгляд, за ними стоит желание любой ценой навредить России, оттолкнуть ее от Европы и показать, «насколько хуже в культурном, религиозном, политическом и т. д.» отношении все эти «русские», «азиаты», «полумонголы», «рабы», которые «любят кнут и быть под сапогом власти» — не то, что «свободолюбивые поляки». Отмечу, что сам термин «русские» (ruscy), в отличие от слова «россияне» (Rosjanie), в польской культуре и разговорной речи имеет довольно уничижительное, стигматизирующее значение — «кто-то хуже поляка». Радослав Чарнецки: Западная система в общечеловеческом измерении полностью обанкротилась

Здесь также играет свою роль многовековое столкновение религий. Оно может быть не очевидным сегодня, но опять же историческая память или религиозное воспитание в духе римского католицизма, который православие считал «худшей версией христианства», оставили свой след в польском менталитете. В XVI-XVII веках поляки как лучшие представители католицизма (так они себя представляли и так писали о себе) хотели распространить эту версию веры на Восток. И поэтому сегодня — в других словах или политических действиях — мы хотим «подключиться» к западным ценностям и снова распространить их в Восточной Европе.

Поэтому ныне продвижение на Восток «демократии», «свободы слова», «личных свобод» и т. д. — это, на мой взгляд, то же самое, что делала Польша в XVI и XVII веках. Просто тогда, помимо завоеваний и колонизации, мы хотели распространить только истинную римскую веру, синоним Запада и его культуры. В этом также заключалась суть наших «походов на Восток» и войн — сначала с Московией, а затем с Российской империей, которая окончательно победила и покорила нас (вместе с Пруссией и Австро-Венгрией) на более чем 120 лет. И это тоже синдром столкновения наших исконных представлений о польском величии с последующими унижениями и поражениями в битвах с презренным «русским медведем».

Такое длительное историко-философское вступление необходимо, чтобы понять интерес польских элит и простых поляков к событиям в Белоруссии. При этом прямое участие Польши в действиях против белорусских властей я считаю маловероятным. Будет много различных заявлений и, вероятно, попыток оказать давление на Европейский Союз, чтобы это выглядело как особый интерес Польши к Востоку Европы, но на этом всё и закончится. У Брюсселя есть достаточно проблем с нашей страной — речь как о верховенстве права в целом, так и замечаниях относительно недавних президентских выборов, — и поэтому он не будет поддерживать какие-либо инициативы, исходящие от Польши. Да, сам ЕС будет действовать, обязательно будут заявления, может, даже введут какие-то санкции, — но так, чтобы дистанцироваться от инициатив Варшавы. Во всяком случае, здесь знаковым является «ворчание» из Брюсселя по поводу польских призывов о созыве саммита ЕС по Беларуси.

Но, так или иначе, Польша уже оказывает помощь «демократической оппозиции» за нашей восточной границей. Это и телеканал «Белсат» (на мой взгляд, откровенно ксенофобский и даже националистический канал, и безусловно русофобский), а также новые медиа, с помощью которых открыто координировались акции протеста, — они же «революция достоинства в Беларуси», как назвал их гуру польских либерал-демократов Адам Михник в интервью известному журналисту Славомиру Сераковскому. Я говорю о телеграмм-канале NEXTA и его «дочернем канале» NEXTA-Live, а также каналах «Беларусь головного мозга» и «Мая Краіна Беларусь». Особенно канал NEXTA должен был иметь поддержку «извне», т.е. в данном случае из Польши, потому что он транслируется отсюда, и здесь живет его основатель, иммигрант из Белоруссии — 25-летний Роман Протасевич. Для быстрого создания и раскрутки такого канала требуются большие суммы, которых у Протасевича в принципе быть не могло. Однако именно поддержкой упомянутых медиа, на мой взгляд, и закончатся активные и реальные действия Польши по влиянию на ситуацию в Белоруссии. По крайней мере, официально.

Что же касается вариантов развития ситуации в Белоруссии, то хоть я и не футуролог, но думаю, что, скорее всего, Лукашенко, взяв ситуацию под контроль, потихоньку начнёт реформировать страну. Даже если это будут реформы по российскому образцу, то отмечу, что в РФ сейчас свобод больше, чем в Белоруссии. При этом Москва приложит все усилия к тому, чтобы «не отпустить Белоруссию», для неё сейчас это даже более важный элемент, чем Украина. Белоруссия — ключевая страна, которая мешает завершить так называемый «Ягеллонский проект», то есть создание пояса стран от Балтики до Черного моря, отделяющего Россию от Европы, особенно от Германии. Об изоляции России как вечного врага Польши и поляков до Второй мировой войны писал политик Юзеф Пилсудский, после — философ Ежи Гедройц. И в этом состоит анахронизм польской политики — в частности, восточной — что в ней правят бал «интеллектуальные гробы», или политические взгляды 100 или 50-летней давности. Потому что они не дают адекватной картины сегодняшнего мира, не говоря уже о завтрашнем дне.

Конрад Рэнкас, журналист и политический аналитик

Президент Александр Лукашенко, конечно, прав, указывая на Польшу как на одно из мест, откуда недавние беспорядки в Белоруссии, по крайней мере, вдохновлялись и материально-технически поддерживались, если не непосредственно со-организовывались. Единственный открытый вопрос: принимали ли польские власти непосредственное участие во всей операции, или они предпринимали только те действия, которые были поручены Польше внешними (конечно же, западными) центрами?

Второй сценарий мне кажется более вероятным, при этом хотел бы обратить вниманием на специфический альянс, заключённый в попытке дестабилизировать Белоруссию. Здесь рука об руку — в буквальном смысле, совместно координируя акции и участвуя в них, — работали представители польских структур Джорджа Сороса (такие как портал Krytyka Polityczna), а также группы, ориентированные на якобы более консервативные круги американской политики (такие как канал «Белсат», который, в конце концов, является структурой проамериканского правительства Польши). Таким образом, выяснилось, что независимо от того, кто платит — США или Европейский союз, Трамп или Сорос — всех объединяет общая цель: «украинизация» Белоруссии. Конрад Рэнкас: Поляки должны смотреть на Восток, как на наши Кресы, так и на Москву и Пекин © vk.com, Конрад Ренкас

Как журналист, должен добавить, что в течение как минимум нескольких месяцев в этой сфере наблюдается значительное оживление не только в редакциях, постоянно работающих на восточном направлении. Такие СМИ, как польская версия Nesweek (которая является одним из органов лагеря Сороса) открыто набирали «добровольцев» для поездки в Белоруссию. При этом не для того, чтобы освещать выборы, но, как было заявлено, для участия в свержении президента Лукашенко сразу после голосования. Речь идёт о тех же людях, которые ранее принимали участие в событиях Евромайдана в Киеве в 2014 году, а затем служили в т.н. «добровольческих батальонах» во время атаки Киева против Донбасса. Это не люди, которые раздают листовки и оказывают «духовную поддержку», а те, кто стреляют демонстрантам в спину, организуют «невинные жертвы кровавого режима» и подобные провокации, проверенные на Украине. Кроме них, пытались сагитировать на поездку в Белоруссию и «мясо» — наивных авантюристов, молодых людей, связанных как с оппозиционной «Гражданской платформой» (ГП), так и с «Правом и Справедливостью» (ПиС), уготовив им роль «бедной польской молодежи, жестоко захваченной и избитой ОМОНом». Так что весь театр, с которым нам пришлось иметь дело в последние дни, был спланирован заранее.

Так почему он потерпел неудачу? Почему призывы редактора Сераковского из издания Krytyka Polityczna «свергнуть тирана» звучали почти исключительно по польскому телевидению, а депутат Сейма от ГП Щерба «вторгся» в Белоруссию на водном мотоцикле, дополнив гротескный характер этих инцидентов?

О причинах, конечно, можно только догадываться. Конечно, самое главное — твёрдая позиция самих белорусов и рациональная реакция властей, предвидящих любую угрозу. Однако и сами выступления «оппозиции» были слабыми, искусственными и дезорганизованными. «Топлива» явно не было — и речь отнюдь не об идеологии. Я был в Киеве в 2013 и 2014 годах на Евромайдане, видел деньги Порошенко и других, которые шли на оплату тех, кто сидел там в палатках. В Минске явно кто-то сэкономил — или выделенные на государственный переворот деньги растворились в карманах посредников, в том числе и польских.

Отмечу, что на самом деле киевский Евромайдан выглядел даже жальче минских беспорядков. Причём разогнать его можно было не за два дня, а за два часа — если бы тогда страны Запада не принимали непосредственного участия, фактически осуществляя политическое вторжение в Украину и вынуждая к смене власти в стране. К счастью, в Белоруссии этого не произошло: кто-то, видимо, не решился на столкновение с президентом Лукашенко. Россия также вела себя гораздо разумнее, чем 6 лет назад, поскольку уже понимает, какой геополитической угрозой может стать «украинизация» очередного соседа.

Что остается проблемой, так это ещё один «польский след» — повторное использование Польши для внешней наемнической операции с элементами переворота. А такие действия наказуемы даже в соответствии с Уголовным кодексом Польши. Тот факт, что власти Польши явно не имеют намерений порицать — не говоря уже о том, чтобы наказывать, — польских граждан за участие в актах политического терроризма в Белоруссии (как ранее на Украине), должен трактоваться как признание вины. Это тем более шокирует, что смысл существования Польши требует безоговорочной поддержки независимой, стабильной Беларуси — и это гарантировано президентством Александра Лукашенко. Таким образом, и польское правительство, и действующие из Польши группы интересов выступили против Белоруссии как иностранные агенты, враждебные как белорусским, так и польским интересам.

Профессор Анджей Запаловский, бывший депутат Сейма Польши и Европарламента, эксперт по вопросам безопасности

Прежде чем говорить о нынешней «Битве за Белоруссию», напомню, что во время президентских выборов в 2006 году в Белоруссии была предпринята попытка провести «Майдан», аналогичный тому, который состоялся на Украине в 2004-м. Эти события позже были названы «джинсовой революцией». Тогда польское правительство было вовлечено в эту акцию в основном через польских активистов в Белоруссии, что в результате привело к распаду Союза поляков Белоруссии. Именно на волне этой «революции», в основном по инициативе правящей тогда «Гражданской платформы», в Польше были запущены различные инициативы по формированию «движения сопротивления» в Белоруссии, — такие, как телеканал «Белсат».

Ныне Белоруссия, помимо России, является главной страной в Восточной Европе, не затронутой той или иной формой «цветной революции». Следует отметить, что подобные акции происходят в основном при участии западных спецслужб и организаций, связанных с Джорджем Соросом. С моей точки зрения, именно они с территории, в том числе, Польши, активно поддерживают действия противников действующего президента Беларуси. В этом направлении мы наблюдаем необычайную активность политиков «Гражданской платформы» и таких людей, как главный редактор издания Gazeta Wyborcza Адам Михник, который прямо связан с Джорджем Соросом. 90 лет Джорджу Соросу: судьба великого комбинатора из Будапешта © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Однако и нынешнее правительство Польши продолжает деятельность по поддержке активистов белорусской оппозиции, начатую во время восьмилетнего правления ГП. В ПиС также много людей, восприимчивых к предложениям Запада — заставить Белоруссию сменить власть, и поэтому польское правительство является частью европейского «крестового похода» против Лукашенко.

Что же касается сценариев развития ситуации в Белоруссии, то помимо дипломатического давления, я исключаю более глубокие действия Польши в этом направлении. На мой взгляд, Лукашенко останется у власти, и через несколько месяцев все вернётся в норму. Похоже, что ныне основная атака на действующего президента Белоруссии ведётся из Литвы. Именно Вильнюс становится более мощным центром действий против Лукашенко, чем Варшава, и Запад будет вести этот своеобразный «крестовый поход» через Литву. Эта небольшая страна подходит для такой деятельности, поскольку затраты на «компенсацию» её возможных политических и экономических потерь относительно невелики из-за небольшого демографического потенциала. Собственно, у Литвы нет особого выбора, поскольку западные страны гарантируют ей безопасность посредством своего военного присутствия и военной поддержки.

При этом я не сомневаюсь, что когда Лукашенко возьмет под контроль и стабилизирует ситуацию в стране, ему придётся смягчить политические ограничения и начать переговоры с оппозицией. Именно в этот момент Варшава сможет сыграть очень важную роль — при условии, что она не будет слишком вовлечена в действия против действующего президента Белоруссии.