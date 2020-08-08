Семнадцать граждан признаны подозреваемыми по уголовному делу о сопротивлении и насилии в отношении правоохранителей во время несанкционированных акций в Белоруссии 14 июля. Об этом 8 августа сообщили в Следственном комитете республики

В Белоруссии прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов конкурентов Лукашенко © REUTERS, Vasily Fedosenko

Там утверждается, что большинство в ходе допросов признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях и применении насилия в отношении сотрудников милиции и раскаялись в содеянном.

«Ряд обвиняемых инициативно высказали желание извиниться перед сотрудниками милиции», — добавили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Вечером 14 июля в Минске и ряде других городов прошли акции в поддержку незарегистрированных в качестве кандидатов в президенты. По данным МВД, в Минске было задержано более 250 участников акции. Всего в акции приняли участие более 2 тыс. человек. Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более 10 сотрудников СМИ, которые выполняли свои профессиональные обязанности во время освещения уличных акций протеста.

Следственный комитет Белоруссии 15 июля возбудил уголовное дело по факту организации и участия в акции. МВД сообщало, что в ходе акции пострадали шестеро сотрудников ОМОН, четверо госпитализированы.