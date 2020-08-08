«Подозреваемыми признаны 17 граждан. При этом выявлено, что 12 из них применяли в тот день насилие в отношении сотрудников ОМОН. В настоящий момент к десяти мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а восьми из них — предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел», — говорится в материале комитета.
Там утверждается, что большинство в ходе допросов признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях и применении насилия в отношении сотрудников милиции и раскаялись в содеянном.
«Ряд обвиняемых инициативно высказали желание извиниться перед сотрудниками милиции», — добавили в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.
9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Вечером 14 июля в Минске и ряде других городов прошли акции в поддержку незарегистрированных в качестве кандидатов в президенты. По данным МВД, в Минске было задержано более 250 участников акции. Всего в акции приняли участие более 2 тыс. человек. Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более 10 сотрудников СМИ, которые выполняли свои профессиональные обязанности во время освещения уличных акций протеста.
Следственный комитет Белоруссии 15 июля возбудил уголовное дело по факту организации и участия в акции. МВД сообщало, что в ходе акции пострадали шестеро сотрудников ОМОН, четверо госпитализированы.