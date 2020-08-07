Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала преступным интернет-проект оппозиции «Голос» для подсчета голосов на президентских выборах, запланированных на 9 августа. Об этом она заявила в своем видеообращении, опубликованном 6 августа

Горькое послевкусие. Лукашенко наделал столько ошибок, что его победа на выборах станет поражением Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк мнению Ермошиной, «Голос» — это «вредный, просто преступный проект», политическая афера и попытка создать теневой избирком. Она также отметила, что считает подозрительным тот факт, что проект рекламирует человек, который «является потенциальным гарантом конституции» — кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Организаторы проекта, считает Ермошина, хотят исказить результаты выборов и на этом организовать массовые беспорядки.

Сторонники оппозиции просят белорусов в день голосования 9 августа отправлять «Голосу» фотографии своих бюллетеней, чтобы подвести параллельный подсчет голосов.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.