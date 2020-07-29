Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик сказал президенту страны Александру Лукашенко, что задержанные под Минском россияне состояли в «частной военной компании Вагнера», сообщает РИА Новости 29 июля

«Примерно в 5 часов 30 минут под Минском были задержаны 32 гражданина Российской Федерации — члена военизированной организации, частной военной компании Вагнера», — доложил Вакульчик Лукашенко в ходе срочного совещания с членами Совбеза Белоруссии.

«Нет целей опорочить близкую страну». Лукашенко дал задание КГБ по задержанным «россиянам» © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Российское посольство в Минске уже получило уведомление о задержании в Белоруссии российских граждан, сообщили в дипмиссии.

«Посольством получено от главного консульского управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России», — говорится в сообщении посольства.

Как сообщалось, Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза страны по поводу задержания граждан России и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением ситуации.