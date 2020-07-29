«Примерно в 5 часов 30 минут под Минском были задержаны 32 гражданина Российской Федерации — члена военизированной организации, частной военной компании Вагнера», — доложил Вакульчик Лукашенко в ходе срочного совещания с членами Совбеза Белоруссии.
Лукашенко спросил: абсолютно точно установлено, что задержанные входят в компанию «Вагнер»? Вакульчик ответил утвердительно.
Российское посольство в Минске уже получило уведомление о задержании в Белоруссии российских граждан, сообщили в дипмиссии.
«Посольством получено от главного консульского управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России», — говорится в сообщении посольства.
Как сообщалось, Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза страны по поводу задержания граждан России и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением ситуации.