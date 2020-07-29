Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил председателю КГБ страны Валерию Вакульчику немедленно обратиться в соответствующие структуры РФ за разъяснениями ситуации с задержанными под Минском россиянами, сообщает РИА Новости 29 июля

Белорусское государственное информагентство Белта ранее сообщило со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер».

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Лукашенко во время срочного совещания с членами Совета безопасности страны попросил председателя КГБ Вакульчика более детально доложить о ситуации, которую назвал «чрезвычайным происшествием».

Лукашенко также поручил разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан РФ и заявил, что у Минска «нет никаких целей опорочить близкую страну».