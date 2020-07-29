Белорусское государственное информагентство Белта ранее сообщило со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер».
Белта также утверждает, что в Белоруссию якобы переброшены «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».
Лукашенко во время срочного совещания с членами Совета безопасности страны попросил председателя КГБ Вакульчика более детально доложить о ситуации, которую назвал «чрезвычайным происшествием».
Лукашенко также поручил разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан РФ и заявил, что у Минска «нет никаких целей опорочить близкую страну».