По состоянию на 19:00 24 июля в мире зафиксировано более 15 млн 747 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 637 тыс. человек скончались, свыше 9,5 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.info

На десятом месте по количеству заболевших — Великобритания (297,1 тыс.), следом идет Испания (317,2 тыс.).

На восьмом месте Чили (338,7 тыс.), потом Мексика (370,7 тыс.), затем Перу (371 тыс.), ЮАР (408 тыс.), Россия (800,8 тыс.), Индия (1 млн 314 тыс.) и Бразилия (2 млн 292 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 4 млн 189 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — более 147,5 тыс. человек.

На втором месте по числу погибших — Бразилия, 84,2 тыс. Следом идут Великобритания (45,5 тыс.), Мексика (41,9 тыс.), Италия (35 тыс.), Индия (30,9 тыс.), Франция (30,1 тыс.), Испания (28,4 тыс.), Перу (17,6 тыс.) и Иран (15,2 тыс.)

Россия

В России по состоянию на 24 июля зафиксировано 800 849 случаев заболевания, 13 046 заразившихся умерли, 588 774 человека выздоровело.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 24 июля

«Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний», — сказано в публикации.

Как отмечал ранее глава правительства Михаил Мишустин, препарат от COVID-19 в России разрабатывают 17 научных организаций, существуют более 26 видов вакцин.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала «Вектор», Институт Гамалеи, а также Институт вакцин и сывороток ФМБА лидерами отрасли.

При этом полностью снять все ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавируса, планируется снять к февралю следующего года, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, к обычной, привычной жизни россияне смогут вернуться лишь после формирования популяционного иммунитета.

Как отметил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Юрий Серебрянский, февраль — это приблизительный срок. Сколько на самом деле будет длиться формирование иммунитета с помощью вакцины и популяционного иммунитета, — неизвестно.

«В России наиболее вероятный период — это февраль месяц следующего года. Но все будет зависеть от того, как быстро мы приобретем вакцину, как быстро мы ее испытаем и когда сможем ее применить. Часть людей будет прививаться, а часть приобретут популяционный иммунитет. Тогда все это дело сгладится, но с вирусом нам жить долго. Он может появляться, но все будет зависеть от иммунитета конкретного человека», — уточнил врач.

Ограничительные меры введены на всей территории Российской Федерации в соответствии с эпидемиологической обстановкой в регионах.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 24 июля зафиксировано 62 823 случая заболевания, 1571 заразившийся умер, 34 886 выздоровели.

За сутки с 23-го по 24 июля в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 972 человек. Это самый высокий показатель заболеваемости за июль. Накануне этот показатель равнялся 856.

Всё наоборот. Странная статистика смертности в Украине на фоне коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, говоря о причинах этого, отметил, что люди, уставшие от карантина, обрадовались его смягчению и перестали соблюдать обязательные противоэпидемические требования.

Министр добавил, что безответственное отношение граждан повлияло на рост заболеваемости.

«Мы считаем, что сразу после того, как прошло смягчение карантина, многие решили, что его отменили совсем. Причина роста заболевших в том, что люди не соблюдают рекомендации, о которых мы постоянно говорим», — сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что заведения общественного питания также причастны к увеличению количества заболевших, потому как не все кафе и рестораны придерживаются норм карантина.

Однако болеют не только те, кто радуется отмене карантина, но и люди, свобода передвижений которых сильно ограничена.

Так, у 10 пациентов и двух медсестер 24 июля подтвердили COVID-19, рассказал главный санитарный врач области Роман Сафонов.

«Тяжелых форм нет, контактные лица изолированы. Медицинские работники — амбулаторно. Сейчас проводится эпидрасследование», — сказал Сафонов.

По его словам, сейчас в больнице находится около 250 пациентов и 400 человек медицинского персонала.

В мире

Американские и корейские ученые выяснили, что гепарин, входящий в состав морских водорослей блокирует новый коронавирус лучше, чем ремдесивир — главный препарат от COVID-19, применяемый в США. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Discovery, отмечает РИА Новости 24 июля.

Чтобы проникнуть в человеческую клетку, вирус SARS-CoV-2 должен зацепиться своим спайковым белком за рецептор ACE2 на ее поверхности. Но можно отправить к вирусу молекулу-приманку аналогичной формы, и он свяжется с ней, а затем, пойманный в ловушку, без возможности репликации, в конечном итоге естественным образом разрушится.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 24 июля

Теперь, совместно с коллегами из Корейского научно-исследовательского института биологических наук и биотехнологии они решили протестировать такой подход на новом коронавирусе.

«Мы учимся блокировать вирусную инфекцию. Это знание нам понадобится, если мы хотим быстро противостоять пандемиям, — приводятся в пресс-релизе Политехнического института Ренсселера слова руководителя исследования Джонатана Дордика, профессора химической и биологической инженерии. — Реальность такова, что у нас нет хороших противовирусных препаратов. Чтобы защитить себя от будущих пандемий, нам понадобится арсенал подходов, которые мы можем быстро адаптировать к появляющимся вирусам».

Изучая данные секвенирования SARS-CoV-2, исследователи обнаружили несколько мотивов структуры белка шипа, которые обещали совместимость с гепарином — известным антикоагулянтом.

Ученые проверили противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей — трех вариантов гепарина и двух видов фукоиданов. Все пять соединений представляют собой длинные цепочки молекул сахара, известных как сульфатированные гетерополисахариды.

В клеточных исследованиях экстракт из морских водорослей по антивирусному действию значительно превзошел ремдесивир — современный стандартный препарат от коронавируса.

Главную роль при ингибировании инфекции выполнял гепарин — широко используемый разжижитель крови. Тест не выявил клеточной токсичности ни одного из соединений, даже при самых высоких концентрациях.

«Это очень сложный механизм, детали которого, мы, честно говоря, пока до конца не знаем, — говорит ученый. — В этом исследовании стало ясно, что чем больше молекула, тем лучше ее подгонка, то есть чем больше сульфатированные полисахариды, которые предлагают большее количество сайтов в молекулах для захвата вируса, тем успешнее соединение».

Авторы провели молекулярное моделирование, основанное на исследовании связывания, и выявили участки белка шипа вируса, с которыми мог взаимодействовать гепарин.

«Нас интересует новый способ борьбы с инфекцией, — объясняет еще один автор работы Роберт Линхардт, профессор химии и химической биологии из Политехнического института Ренсселера. — В настоящее время считается, что инфекция COVID-19 начинается в носу, и любое из этих веществ может стать основой для создания антивирусного назального спрея. Это был бы способ лечения инфекции на ранней стадии или даже ее профилактики».