На самом деле большая часть русских школ на Украине была уничтожена задолго до вооруженного переворота 2014 года. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном»: конфликт Армении и Азербайджана, дискриминация русских на Украине © Максим Бужанский внес законопроект, в соответствии с которым нужно перенести ликвидацию русских школ с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023 года.

Эксперт напомнил, что по состоянию на 2011-2012 год в русскоговорящем Киеве оставалось всего 7 или 8 русскоязычных школ: в Донецке их было чуть больше, но дело также двигалось к их закрытию и перепрофилированию в украинские.

«Более-менее удавалось отбиться Крыму, но там тоже все было понятно. Ну поотбивается он еще пять или десять лет, а потом и там этот процесс доведут до конца, и все школы станут украиноязычными», — считает Ищенко.

Население Украины, добавил политолог, в большинстве своем никогда не выступало против закрытия школ, полагая, что поскольку единственным государственным языком является украинский, то его нужно изучать и знать, а русскому языку можно научиться и дома.