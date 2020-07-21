После того как распался СССР, Украина никогда не была союзником России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Иван Никонов: Российская элита, увы, не до конца понимает нужность «мягкой силы» © Facebook, Ivan Nikonov

«Украина никогда не была членом ОДКБ, никогда не была членом интеграционных процессов с участием России. Украина была государством более или менее враждебным по отношению к России. Раньше менее, сейчас более», — рассказал политолог.

Ростислав Ищенко добавил, что, несмотря на антироссийские настроения национальной элиты, Украина остается в сфере геополитического влияния России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.