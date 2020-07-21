Собеседник издания напомнил, что хотя Украина была учредителем СНГ, но так и не подписала устав организации.
«Украина никогда не была членом ОДКБ, никогда не была членом интеграционных процессов с участием России. Украина была государством более или менее враждебным по отношению к России. Раньше менее, сейчас более», — рассказал политолог.
Ростислав Ищенко добавил, что, несмотря на антироссийские настроения национальной элиты, Украина остается в сфере геополитического влияния России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.