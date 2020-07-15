Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским указала ему на успешную реформу банковской системы, проведенную командой Петра Порошенко. Об этом говорится в официальном заявлении главы Фонда по итогам разговора, которое было обнародовано 14 июля

«Сегодня я имела откровенный разговор с президентом Владимиром Зеленским по поводу беспокойства относительно давления на Национальный банк Украины (НБУ)… Реформа НБУ и его деятельность в течение последних пяти лет является очевидной историей успеха для Украины», — сообщает Георгиева.

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Она призвала Зеленского придерживаться курса качественной денежно-кредитной и финансовой политики, которые являются ключевыми для большего инвестиционного и инклюзивного роста.