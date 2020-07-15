«Сегодня я имела откровенный разговор с президентом Владимиром Зеленским по поводу беспокойства относительно давления на Национальный банк Украины (НБУ)… Реформа НБУ и его деятельность в течение последних пяти лет является очевидной историей успеха для Украины», — сообщает Георгиева.
По ее словам, в интересах Украины сохранять независимость НБУ, и это также является требованием в рамках действующей программы поддержки МВФ.
Она призвала Зеленского придерживаться курса качественной денежно-кредитной и финансовой политики, которые являются ключевыми для большего инвестиционного и инклюзивного роста.