«Сегодня я имела откровенный разговор с президентом Владимиром Зеленским по поводу беспокойства относительно давления на Национальный банк Украины (НБУ)… Реформа НБУ и его деятельность в течение последних пяти лет является очевидной историей успеха для Украины», — сообщает Георгиева.

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© AFP, Sergei SUPINSKY
По ее словам, в интересах Украины сохранять независимость НБУ, и это также является требованием в рамках действующей программы поддержки МВФ. 

Она призвала Зеленского придерживаться курса качественной денежно-кредитной и финансовой политики, которые являются ключевыми для большего инвестиционного и инклюзивного роста. 