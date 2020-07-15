Блогер Анатолй Шарий не раз говорил, что его партия не является пророссийской. Украинские националисты этому могут не верить, но Шарий говорит честно. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский о майдане в Белоруссии и почему все-таки Россия потеряла Украину © РИА Новости, Нина Зотина

«Это прагматичный подход, не идеологизированный. Можно ли прагматичный подход считать пророссийским? На мой взгляд, нет. Пророссийский подход предполагает превозмогание прагматики в пользу дружбы двух народов, общерусского единства или каких-то других соображений», — пояснил Неменский.

Кроме того, продолжил политолог, партия Шария даже не заявляет, что нужно повышать статус русского языка или бороться за русскоязычное образование, зато они четко говорят, что они проукраинская политическая сила.

А если учесть ту логику, которая принята в украинском национализме, у Украины может быть только один цивилизационный выбор — в пользу Европы, уточнил специалист.

В России многие предполагали, что в курсе "Партии регионов" украинская идентичность господствует только потому, что ей надо играть в определенную игру украинской политики, однако именно при ней страна заняла четкий прозападный курс, заключил собеседник издания.