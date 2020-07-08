Украина является придуманным государством с выдуманным языком, которую придумали с целью оторвать ее от России. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, почему он не любит Украину и не считает ее независимой

Жириновский рассказал, что сделает Россия с Украиной, если Киев не уступит Донбассу © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Парламентарий подчеркнул, что казаки, которые вместе с Богданом Хмельницким просили подданства у русского царя, не называли себя украинцами, а считали себя русскими и православными.

«Потому что я хочу, чтобы все жили на своей родной земле. Создайте свою родную землю… А Украину придумали. Это искусственно. Язык придумал Грушевский. А саму Украину придумали поляки, немцы, американцы, чтобы оторвать от России. Вы сами по себе никому не нужны», — уверен Жириновский.

По его мнению, похожий подход сегодня используется во время массовых беспорядков в США на расовой почве, в конфликте суннитов с шиитами, а также использовался коммунистами, исповедовавших принципы классовой борьбы.

Депутат также отметил, что во многом к созданию современной Украины причастны «русские коммунисты», которые вынудили даже «курского мужика» Леонида Брежнева в паспорте в графе «национальность» записать себя украинцем. Политик добавил, что обособление Украины от России «вредит нам всем».

Гордон уже брал интервью у известного крымского политика Натальи Поклонской и у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, позднее объяснив, что интервью якобы были сделаны при содействии украинских спецслужб, а флеш-накопители с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу о Крыме и Донбассе.