"Спокойно уничтожим": Россия ответила на планы Украины построить противоракетный щит в космосе
Россия своими боевыми средствами способна уничтожить любые разработки Украины, включая заявленные Киевом технологии перехвата ракет в космосе. Об этом 13 апреля заявил депутат Государственной думы РФ, комментируя амбициозные планы украинской стороны
2026-04-14T11:30
"Украина сейчас вся как на ладони. На голом месте этого не построишь. Поэтому можно будет довольно спокойно уничтожить всё это имеющимися на нашем вооружении боевыми средствами", — подчеркнул парламентарий.При этом он отметил, что реалистичность подобных украинских планов вызывает большие сомнения. Тем не менее, многие западные государства уже перевели свою экономику на военные рельсы и вполне могут передать Киеву соответствующие разработки. Однако, как подчеркнул депутат, это не спасет ситуацию — Россия видит всё, что происходит на украинской территории, и сможет точечно ликвидировать любые попытки создать "оружие будущего".Напомним, ранее на Украине заявили о работе над технологиями перехвата ракет в космосе и создании собственных космических возможностей, которые якобы позволят перехватывать российские гиперзвуковые ракеты "Орешник". Об этом сказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.Подробности в публикации Как Киев намерен защищаться от "Орешника", рассказал украинский депутат.
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
"Украина сейчас вся как на ладони. На голом месте этого не построишь. Поэтому можно будет довольно спокойно уничтожить всё это имеющимися на нашем вооружении боевыми средствами", — подчеркнул парламентарий.
При этом он отметил, что реалистичность подобных украинских планов вызывает большие сомнения. Тем не менее, многие западные государства уже перевели свою экономику на военные рельсы и вполне могут передать Киеву соответствующие разработки.
Однако, как подчеркнул депутат, это не спасет ситуацию — Россия видит всё, что происходит на украинской территории, и сможет точечно ликвидировать любые попытки создать "оружие будущего".
Напомним, ранее на Украине заявили о работе над технологиями перехвата ракет в космосе и создании собственных космических возможностей, которые якобы позволят перехватывать российские гиперзвуковые ракеты "Орешник". Об этом сказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.
Подробности в публикации Как Киев намерен защищаться от "Орешника", рассказал украинский депутат.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
