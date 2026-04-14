"Спокойно уничтожим": Россия ответила на планы Украины построить противоракетный щит в космосе
Россия своими боевыми средствами способна уничтожить любые разработки Украины, включая заявленные Киевом технологии перехвата ракет в космосе. Об этом 13 апреля заявил депутат Государственной думы РФ, комментируя амбициозные планы украинской стороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Украина сейчас вся как на ладони. На голом месте этого не построишь. Поэтому можно будет довольно спокойно уничтожить всё это имеющимися на нашем вооружении боевыми средствами", — подчеркнул парламентарий.
При этом он отметил, что реалистичность подобных украинских планов вызывает большие сомнения. Тем не менее, многие западные государства уже перевели свою экономику на военные рельсы и вполне могут передать Киеву соответствующие разработки.
Однако, как подчеркнул депутат, это не спасет ситуацию — Россия видит всё, что происходит на украинской территории, и сможет точечно ликвидировать любые попытки создать "оружие будущего".
Напомним, ранее на Украине заявили о работе над технологиями перехвата ракет в космосе и создании собственных космических возможностей, которые якобы позволят перехватывать российские гиперзвуковые ракеты "Орешник". Об этом сказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.