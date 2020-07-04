Между Белоруссией и Чеченской республикой сложились дружеские и деловые отношения. Об этом в своем Telegrаm-канале заявил глава республики Рамзан Кадыров, поздравляя народ Белоруссии и президента Александра Лукашенко с Днем независимости

Национальный праздник в Белоруссии отмечают 3 июля, в годовщину освобождения белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков.

«Я искренне поздравляю Александра Лукашенко и белорусский народ с национальным праздником… Я горд напомнить, что между Беларусью и субъектом России, Чеченской Республикой, сложились дружеские и деловые отношения», — написал Кадыров.

По его словам, сотрудничество лидеров двух стран, Владимира Путина и Александра Лукашенко, способствует укреплению экономических, культурных и гуманитарных связей между Россией и Белоруссией.

В 2019 году Александр Лукашенко наградил Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов.