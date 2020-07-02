«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — отметил Смолий.
Смолий был назначен главой Нацбанка Украины в марте 2018 года после ухода Валерии Гонтаревой.
До назначения нового руководителя Нацбанка, функции главы регулятора будет исполнять первый заместитель председателя правления Екатерина Рожкова.