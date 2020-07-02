Председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об отставке из-за «систематического политического давления», и подал заявление президенту. Об этом сообщила пресс-служба банка

Смолий пожаловался, что Нацбанку Украины мешают работать с МВФ © Прес-центр НБУ/Юлія Березовська Смолий был назначен главой Нацбанка Украины в марте 2018 года после ухода Валерии Гонтаревой. До назначения нового руководителя Нацбанка, функции главы регулятора будет исполнять первый заместитель председателя правления Екатерина Рожкова.