Житель Ивано-Франковской области отдал президенту Украины Владимиру Зеленскому свои резиновые сапоги, чтобы глава государства смог пройти по грязи. Об этом 26 июня сообщает «Громадське»

Один из охранников попросил принести Зеленскому сапоги. В итоге житель села отдал главе государства свои.

С начала недели в западных областях Украины наблюдаются масштабные подтопления из-за непогоды и паводков. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, где от непогоды погибли три человека, а также в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.