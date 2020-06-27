Накануне украинский лидер прибыл в Прикарпатье с целью оценить последствия сильных наводнений. Однако в селе Ланчин кортеж Зеленского застрял в грязи. Кроме того, обувь президента оказалась неподходящей для осмотра местности.
Один из охранников попросил принести Зеленскому сапоги. В итоге житель села отдал главе государства свои.
С начала недели в западных областях Украины наблюдаются масштабные подтопления из-за непогоды и паводков. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, где от непогоды погибли три человека, а также в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.