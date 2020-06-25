Российская телеведущая Ксения Собчак намерена подать в суд за клевету на немецкое издание Business Insider, обвинившее ее в расизме, на фоне решения концерна Audi разорвать с ней рекламный контракт из-за ее постов в соцсетях о протестах в США. Она сообщила об этом в своем Telegram-канале 25 июня

Собчак высмеяла пережившего насилие певца © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Вернер Нойхольд отметил, что решение прекратить сотрудничество было принято до постов, а устно Собчак информировали об этом еще 16 июня, письменно — 24 июня. Статья Business Insider также опубликована 24 июня.

«Я подаю в суд на издание Business Insider по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми" и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений. Люди не делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение, и тех, кто идет за толпой», — написала Собчак.

На фоне протестов в США и других странах против расизма и дискриминации, вспыхнувших после гибели при афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, телеведущая активно комментировала эту тему в Instagram. Так, 2 июня она раскритиковала погромы бутиков и «уничтожение частной собственности», которые сопровождали протесты.

Затем 6 июня, когда пользователи соцсетей по всему миру выкладывали изображения черных квадратов в знак солидарности с протестующими, Собчак сделала подобный пост, но вместо фотографии он содержал видео: на черном фоне играла песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Пост Собчак сопроводила подписью «Миннеаполис, я с тобой». Публикация была удалена в этот же день.

Позже комик и блогер Александр Гудков пояснил, что Собчак сделала этот пост в рамках шоу Comment Out.