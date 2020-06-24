«Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат — количество больных увеличилось втрое. Помните: 940 — это не просто цифры. За каждой из них — жизнь человека», — говорится в сообщении.
В Минздраве также напомнили о соблюдении социальной дистанции, обязательном ношении масок и мытье рук.
По данным СНБО, число погибших от коронавируса за сутки выросло на 16 человек — до 1051. Выздоровели за последние сутки 453 человека, всего с начала пандемии побороли COVID-19 17 409 украинцев.