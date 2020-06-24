По состоянию на утро среды, 24 июня, на Украине зафиксировано 39 014 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Суточный прирост составил 940 человек, что стало абсолютным антирекордом за все время пандемии. Об этом сообщил Минздрав в соцсетях

«Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат — количество больных увеличилось втрое. Помните: 940 — это не просто цифры. За каждой из них — жизнь человека», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным СНБО, число погибших от коронавируса за сутки выросло на 16 человек — до 1051. Выздоровели за последние сутки 453 человека, всего с начала пандемии побороли COVID-19 17 409 украинцев.