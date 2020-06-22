Сейчас, отметил эксперт, вытесняя Россию из своего политического пространства, информационного пространства, уходя от союза с Россией, Лукашенко оказывается беззащитным и открытым Западу.
«Реакция России на недружественные шаги Минска может быть разной, и я не исключаю, что реакция России уже есть, просто об этом никто никому не обязан докладывать», — указал Ищенко.
В обычных избирательных кампаниях, добавил политолог, Лукашенко все-таки подчеркивал прочную связь с Россией и в перспективе интеграционные планы, и выигрывал выборы он в основном все-таки как союзник России, а не как ее противник.
Так что эта кампания пока что по накалу антироссийской риторики и по реальным действиям белорусских властей уникальна, заключил собеседник издания.