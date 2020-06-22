Белоруссия продержалась последние 25 лет благодаря своему прочному союзу с Россией, так как Россия парализовала попытки Запада снести хрупкую белорусскую власть. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Жесткие действия Лукашенко против оппозиции — спецоперация Запада © РИА Новости, Нина Зотина

«Реакция России на недружественные шаги Минска может быть разной, и я не исключаю, что реакция России уже есть, просто об этом никто никому не обязан докладывать», — указал Ищенко.

В обычных избирательных кампаниях, добавил политолог, Лукашенко все-таки подчеркивал прочную связь с Россией и в перспективе интеграционные планы, и выигрывал выборы он в основном все-таки как союзник России, а не как ее противник.

Так что эта кампания пока что по накалу антироссийской риторики и по реальным действиям белорусских властей уникальна, заключил собеседник издания.