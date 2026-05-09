Бельгия решила передать Украине все свои F-16, пока Норвегия разбирается с "коробочными" поставками - 09.05.2026 Украина.ру
Бельгия решила передать Украине все свои F-16, пока Норвегия разбирается с "коробочными" поставками
Бельгия намерена передать Украине все имеющиеся у нее истребители F-16. Об этом 9 мая пишет журнал Le Vif со ссылкой на министра обороны страны Тео Франкена
"Тео Франкен хочет поставить все бельгийские F-16 Украине", — говорится в материале издания.Намерение бельгийского министра выглядит особенно "щедрым" на фоне скандала с норвежскими самолетами, которые Киев ждет уже почти два года. Ранее норвежский телеканал NRK (8 апреля) сообщил, что Украина до сих пор не получила обещанные еще в 2023 году истребители F-16 из Норвегии. Более того, выяснилось, что четыре из них не были пригодны для использования — их отправили в разобранном виде в коробках (в прямом смысле слова). В настоящий момент эти "конструкторы" находятся в мастерской в Бельгии.Между тем сегодня стало известно, почему Зеленскому выгодна война: ответ в коррупционных схемах Умерова. Новые подробности громкого коррупционного скандала, в котором оказались замешаны ближайшие соратники Владимира Зеленского, проливают свет на истинные причины, по которым киевский режим саботирует мирные переговоры с Россией.
