"Наберитесь терпения": Кремль переводит стрелки часов на переговорных треках - 09.05.2026 Украина.ру
"Наберитесь терпения": Кремль переводит стрелки часов на переговорных треках
"Наберитесь терпения": Кремль переводит стрелки часов на переговорных треках

14:36 09.05.2026
 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал набраться терпения в вопросе разрешения существующих конфликтов, обратив внимание на то, что выход на то или иное урегулирование — это долгий и полный сложных деталей путь. Об этом 9 мая сообщили российские информационные агентства
В беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным он заметил, что и выход на мирное соглашение по Украине, и "путь с Ираном, который предстоит пройти Соединенным Штатам", — все это пути долгие, полные очень сложных деталей.
"Мы пока не знаем, как долго это будет длиться и чем это завершится, поэтому давайте наберемся терпения", — подчеркнул представитель Кремля.
Таким образом, Песков дал понять, что Москва не ожидает быстрых решений ни по украинскому треку, ни по иранскому. Переговорные процессы, если они ведутся, требуют времени и кропотливой работы.
Ранее Россия неоднократно заявляла, что любое мирное урегулирование должно учитывать интересы РФ на местах и устранять первопричины конфликта. Что касается Ирана, Москва выступает за деэскалацию, но отмечает, что ключевая роль здесь принадлежит Вашингтону и Тегерану.
