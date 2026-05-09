"Наберитесь терпения": Кремль переводит стрелки часов на переговорных треках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал набраться терпения в вопросе разрешения существующих конфликтов, обратив внимание на то, что выход на то или иное урегулирование — это долгий и полный сложных деталей путь. Об этом 9 мая сообщили российские информационные агентства

2026-05-09T14:36

В беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным он заметил, что и выход на мирное соглашение по Украине, и "путь с Ираном, который предстоит пройти Соединенным Штатам", — все это пути долгие, полные очень сложных деталей.Таким образом, Песков дал понять, что Москва не ожидает быстрых решений ни по украинскому треку, ни по иранскому. Переговорные процессы, если они ведутся, требуют времени и кропотливой работы. Ранее Россия неоднократно заявляла, что любое мирное урегулирование должно учитывать интересы РФ на местах и устранять первопричины конфликта. Что касается Ирана, Москва выступает за деэскалацию, но отмечает, что ключевая роль здесь принадлежит Вашингтону и Тегерану.

