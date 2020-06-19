Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина 19 июня объявил, что на Украине началась вторая волна коронавируса

На Украине бьют тревогу. Коронавирус поставил очередной антирекорд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Премьер отметил, что это очень тревожная статистика, которая говорит о начале новой волны заболевания.

«Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, — как хотите, можно называть, — волны заболеваемости коронавирусом», — сказал он.

По мнению Шмыгаля, единственный способ победить болезнь — соблюдать социальную дистанцию, носить маски и дезинфицировать руки.