«Сегодня, к сожалению, очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат — сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием», — сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что это очень тревожная статистика, которая говорит о начале новой волны заболевания.
«Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, — как хотите, можно называть, — волны заболеваемости коронавирусом», — сказал он.
По мнению Шмыгаля, единственный способ победить болезнь — соблюдать социальную дистанцию, носить маски и дезинфицировать руки.