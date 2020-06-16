Парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора о разрешении на арест лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян, передает РИА Новости

Генпрокурор Артур Давтян попросил разрешить арест депутата, так как тот может влиять на других фигурантов дела.

«В тайном голосовании приняли участие 87 депутатов. За ходатайство генеральной прокуратуры проголосовали все 87 парламентариев. Решение принято», — заявил Овакимян на заседании парламента.

О протестах в Армении: Царукян сотрудничает с Лукашенко, но это ему не поможет, — политолог Искандарян © Sputnik /Asatur Yesayants

Царукян, в свою очередь, обвиняет власть в политических преследованиях. Утром вторника, 16 июня, его сторонники собрались на акцию протеста у здания парламента.