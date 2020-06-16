Генпрокурор Артур Давтян попросил разрешить арест депутата, так как тот может влиять на других фигурантов дела.
«В тайном голосовании приняли участие 87 депутатов. За ходатайство генеральной прокуратуры проголосовали все 87 парламентариев. Решение принято», — заявил Овакимян на заседании парламента.
Ранее парламент удовлетворил ходатайство генпрокурора о снятии депутатской неприкосновенности с Царукяна. Лидера «Процветающей Армении» подозревают в соучастии в даче взятки избирателям во время парламентских выборов в 2017 году.
Царукян, в свою очередь, обвиняет власть в политических преследованиях. Утром вторника, 16 июня, его сторонники собрались на акцию протеста у здания парламента.