Артистка рассказала, что в один из походов в посольство России в Аргентине ей предложили оформить российский паспорт.
«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально», — призналась Орейро.
Певица согласилась. По ее словам, она заполнила бумаги, и сейчас они находятся на рассмотрении.
Кроме того, Орейро напомнила, что год назад была на шоу «Вечерний Ургант», где все началось с шутки про российское гражданство. Артистка заявила, что ведущий Иван Ургант назвал ее самой русской среди иностранок.
«Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство», — вспомнила певица.
Орейро также рассказала, что поклонники из России часто дарят ей сувенирные паспорта. По словам певицы, их у нее накопилось уже около 15 штук.
Наталия Орейро известна по сериалам «Дикий ангел», «Ты — моя жизнь» и «В ритме танго». Артистка не раз признавалась в любви к России, а в 2018 году сняла в Подмосковье видеоклип на песню To Russia with Love.