Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро решила оформить российское гражданство и уже подала документы, передает 15 июня iz.ru

Ляшенко: «В 2019 году гражданство России получили почти полмиллиона украинцев» © Facebook, Глеб Ляшенко | Facebook, Глеб Ляшенко | Перейти в фотобанк

«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально», — призналась Орейро.

Певица согласилась. По ее словам, она заполнила бумаги, и сейчас они находятся на рассмотрении.

Кроме того, Орейро напомнила, что год назад была на шоу «Вечерний Ургант», где все началось с шутки про российское гражданство. Артистка заявила, что ведущий Иван Ургант назвал ее самой русской среди иностранок.

«Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство», — вспомнила певица.

Орейро также рассказала, что поклонники из России часто дарят ей сувенирные паспорта. По словам певицы, их у нее накопилось уже около 15 штук.

Наталия Орейро известна по сериалам «Дикий ангел», «Ты — моя жизнь» и «В ритме танго». Артистка не раз признавалась в любви к России, а в 2018 году сняла в Подмосковье видеоклип на песню To Russia with Love.