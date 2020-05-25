Президент Австрии Александр Ван дер Беллен нарушил правила карантина, засидевшись в ресторане. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на Vienna.at

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Полицейские, проводившие проверку после полуночи, вошли в ресторан и застала президентскую чету на площадке под открытым небом с напитками на столе. Отмечается, что в Австрии, согласно правилам карантина, рестораны должны быть закрыты не позднее 23:00.

Позже глава государства извинился за проступок.

«Я вышел поесть впервые с момента карантина с двумя друзьями и женой. Мы пообщались и, к сожалению, не следили за временем. Мне действительно жаль. Это была ошибка», — написал Ван дер Беллен в своем Twitter.

Владелец ресторана пояснил, что ресторан закрылся после выдачи последнего заказа в 23:00. По его словам, он думал, что посетителям разрешено сидеть на террасе и после этого времени. За нарушение правил карантина владельцу заведения грозит штраф в размере до 30 тыс. евро (более 2 млн рублей), однако глава государства заявил, что готов взять ответственность на себя.

Согласно последним данным, в Австрии зафиксировано 16,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 640 человек скончались.