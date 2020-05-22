Глава российского посольства в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что Москва не делает трагедии из решения американских властей денонсировать документ, но последствия этого шага будут иметь негативные последствия для оставшихся элементов системы стратегической безопасности и контроля над вооружениями

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что через полгода страна выйдет из соглашения из-за того, что Россия якобы нарушает свои обязательства.

«Официальное решение запустить процедуру выхода из этого договора больно и жёстко ударит по оставшимся элементам системы стратегической безопасности или архитектуры договоров по международной безопасности и архитектуре договоров по контролю над вооружениями», — заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня». США выходят из Договора по открытому небу: Трамп помог России и дал пощёчину Европе © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Дипломат подчеркнул, что этот договор полезен всем и отвечает интересам безопасности, в первую очередь безопасности европейских государств, России, США и Канады.

«Первое заявление российской стороны очень спокойное, конструктивное, я считаю, прагматичное. Мы не делаем трагедии из этого шага, у нас всегда есть адекватные шаги или ответы на любые шаги Соединённых Штатов Америки. Очень печально, грустно, что мы теряем ещё один договор в области международной безопасности», — добавил Антонов.

Группа американских конгрессменов и европейских политиков обеспокоены, что выход США из договора по открытому небу окажет негативное влияние на трансатлантическую безопасность, и призвали Трампа изменить своё решение.