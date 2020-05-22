Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников ДОН о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора.
«Китайская сторона выражает глубокое сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу, несмотря на несогласие международного сообщества. Этот шаг США вместе с последними действиями по выходу из ряда договоров является проявлением мышления холодной войны, политики односторонних действий, еще один пример негативного проявления отказа от своих международных обязательств», — заявил Лицзянь.
Он добавил, что выход США из соглашения не благоприятствует поддержанию доверия и открытости между региональными странами в вопросах в сфере обороны, не способствует поддержанию безопасности и стабильности в регионе и будет иметь негативное влияние на международный контроль над вооружениями и процессом разоружения.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.