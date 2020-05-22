МИД Китая считает, что выход США из Договора по открытому небу (ДОН) будет иметь негативное влияние на международный контроль над вооружениями. Об этом 22 мая заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, передает РИА Новости

Вашингтон объявил о выходе из Договора по открытому небу © РИА Новости, Станислав Савельев | Перейти в фотобанк

«Китайская сторона выражает глубокое сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу, несмотря на несогласие международного сообщества. Этот шаг США вместе с последними действиями по выходу из ряда договоров является проявлением мышления холодной войны, политики односторонних действий, еще один пример негативного проявления отказа от своих международных обязательств», — заявил Лицзянь.

Он добавил, что выход США из соглашения не благоприятствует поддержанию доверия и открытости между региональными странами в вопросах в сфере обороны, не способствует поддержанию безопасности и стабильности в регионе и будет иметь негативное влияние на международный контроль над вооружениями и процессом разоружения.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.