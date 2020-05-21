АЭВТ попросила министра транспорта Евгения Дитриха рассмотреть на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом вопрос об отмене рекомендаций по «антивирусной» рассадке пассажиров, при которой заполнять можно не более 50% мест. Обращение было направлено 19 мая.
«АЭВТ считает, что уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения COVID-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной», — говорится в письме.
Уточняется, что в аэропортах проводится температурный скрининг пассажиров, в самолетах установлены системы вентиляции, позволяющие обновлять воздух в салоне каждые три минуты. Кроме того, в апреле в связи с падением спроса заполняемость самолетов составила 37%, что позволяет рассадить пассажиров на безопасном расстоянии.
«Сохранение ограничения приведет к резкому росту цен на авиабилеты и к дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь на местных и региональных авиалиниях», — отмечают в АЭВТ.
Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для авиаперевозок во время пандемии. Авиакомпаниям порекомендовали рассаживать пассажиров через одного (в шахматном порядке) и заполнять самолеты лишь наполовину.