Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс РФ с просьбой отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салона не более чем на половину. Об этом в четверг, 21 мая, сообщило издание «Комерсантъ»

АЭВТ попросила министра транспорта Евгения Дитриха рассмотреть на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом вопрос об отмене рекомендаций по «антивирусной» рассадке пассажиров, при которой заполнять можно не более 50% мест. Обращение было направлено 19 мая.

«АЭВТ считает, что уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения COVID-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной», — говорится в письме.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Сохранение ограничения приведет к резкому росту цен на авиабилеты и к дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь на местных и региональных авиалиниях», — отмечают в АЭВТ.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для авиаперевозок во время пандемии. Авиакомпаниям порекомендовали рассаживать пассажиров через одного (в шахматном порядке) и заполнять самолеты лишь наполовину.