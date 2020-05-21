В Греции с 15 июня официально стартует туристический сезон, авиасообщение во всех туристических направлениях будет открыто с июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini

С 15 июня рейсы будут приземляться только в аэропорту Афин, с 1 июля международные рейсы начнут прибывать во все аэропорты страны.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Въехать в Грецию можно будет, не проходя обязательный карантин и не проводя тест на коронавирус. При этом медработники по мере необходимости будут проводить точечное тестирование.

Согласно последним данным, в Греции зафиксировано 2850 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 166 человек, 1374 выздоровели.