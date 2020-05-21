С 15 июня рейсы будут приземляться только в аэропорту Афин, с 1 июля международные рейсы начнут прибывать во все аэропорты страны.
Ожидается, что первыми туристами после карантина в Греции станут жители стран с обнадеживающей эпидемиологической ситуацией — Балкан и стран северной Европы.
Въехать в Грецию можно будет, не проходя обязательный карантин и не проводя тест на коронавирус. При этом медработники по мере необходимости будут проводить точечное тестирование.
Согласно последним данным, в Греции зафиксировано 2850 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 166 человек, 1374 выздоровели.