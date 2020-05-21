Власти Днепропетровской области усомнились в достоверности проведенных Областным лабораторным центром ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом глава облсовета Святослав Олейник заявил в видеообращении, на днях опубликованном на официальном YouTube-канале

По его словам, согласно аналитическому срезу на 12 мая, лишь 5% людей, у которых был лабораторно подтвержден коронавирус, обратились за помощью с теми или иными симптомами, 82% людей из 550 проверялись только потому, что контактировали с заболевшими.

«Данные ПЦР-исследований на коронавирус нужно проверять. Многие вещи не сходятся. В том числе, количество больных и тех, кто выздоровел. Сегодня у многих, у кого подтвердили болезнь, нет никаких симптомов. Даже из тех, кто сейчас в больницах: 36% госпитализированных чувствуют себя хорошо. Путем выявления антител к коронавирусу в крови возможно установить, кто из подтвержденных на сегодня реально болел COVID, а кто нет. Для этого необходимо дополнительно оборудовать лабораторию, и мы сейчас этим занимаемся», — заявил Олейник.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Или это человеческий фактор, или плохое качество самих тестов ПЦР, или какие-то лабораторные ошибки — сейчас это устанавливают все компетентные органы. Наконец, все требуют ответа, чем на самом деле болеют люди, у которых нет симптомов, и болеют ли они вообще», — добавил глава облсовета.

Согласно последним данным, в Днепропетровской области зафиксировано 849 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевание на Украине, по состоянию на 20 мая, было диагностировано у 19 230 человек, 564 скончались, 5955 выздоровели.