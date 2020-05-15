Новоназначенный глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили планирует разработать закон о государственно-частном партнерстве. Об этом он накануне заявил в эфире телепрограммы «Право на власть»

Целые овцы и сытые волки. Зеленский решил проблему Саакашвили, но только временно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк поможет развитию предпринимательства в стране.

«Мы должны с маленьким и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать: государство может выполнять только вот эти функции, остальные все функции — это только можно вместе с людьми, которые создают достаток этой страны, которые создают 80% рабочих мест. Я хочу предложить Национальному совету реформ новый закон о государственно-частном партнерстве, где основные функции, которые должны принадлежать частным субъектам — очень предприимчивым, очень умным, очень талантливым украинцам. Я их встречаю каждый день», — заявил Саакашвили.

Ранее стало известно, что руководство госконцерна «Укроборонпром» представило Саакашвили планы реформы оборонных предприятий.