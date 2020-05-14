Согласно украинскому законодательству, политическая партия имеет право на получение государственного финансирования уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных парламентских выборах ее избирательный округ в общегосударственном многомандатном избирательном округе получил не менее 2% голосов от общего числа избирателей.
«В Окружной административный суд города Киева поступил иск политической партии Шария к национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Истец просит суд взыскать из государственного бюджета Украины через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 в пользу партии Шария в размере более 3,2 миллиона гривен», — говорится в сообщении.
Среди других требований — признать противоправной бездеятельность НАПК, которое, по мнению истца, заключается в невыполнении распределения средств госфинансирования уставной деятельности партий за 2019 год в пользу Партии Шария.
Сейчас судом решается вопрос принятии дела к рассмотрению.