Партия видеоблогера Анатолия Шария требует в суде взыскать из госбюджета Украины $120 тысяч (8,87 миллиона рублей) в свою пользу в качестве финансирования. Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева 14 мая

МВД Украины больше не разыскивает Шария © Facebook/Анатолий Шарий

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск политической партии Шария к национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Истец просит суд взыскать из государственного бюджета Украины через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 в пользу партии Шария в размере более 3,2 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Среди других требований — признать противоправной бездеятельность НАПК, которое, по мнению истца, заключается в невыполнении распределения средств госфинансирования уставной деятельности партий за 2019 год в пользу Партии Шария.

Сейчас судом решается вопрос принятии дела к рассмотрению.