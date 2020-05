Министерство иностранных дел РФ подготовило письма в редакции Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть публикации о том, что реальная смертность в России от коронавируса значительно выше, чем официальные данные. Об этом 13 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE»

По ее словам, дальнейшая судьба этих изданий в России зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев также заявлял, что депутаты будут просить МИД и другие уполномоченные органы принять в отношении журналистов этих изданий «персонифицированные меры реагирования вплоть до лишения аккредитации в России». «Все делается вовремя» - профессор РАН объяснил низкую смертность в России от COVID-19 © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк Алексея Ракшу написала, что 70% случаев смерти заболевших COVID-19 в Москве и 80% в других регионах России не попадают в официальную статистику из-за особенностей фиксации летальных случаев. На следующий день газета FT также опубликовала статью о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% выше официальной. Оба издания ссылались на открытые данные мэрии Москвы, согласно которым смертность в городе в апреле оказалась самой высокой за последние 10 лет. FT предположило, что все случаи смерти, за счет которых в апреле были превышены средние за 10 лет показатели, связаны с коронавирусом. С учетом официально признанных случаев смерти людей с COVID-19 и экстраполяции на всю Россию, заключало издание, это дает возможность предположить, что в стране умерло на 72% больше людей, зараженных коронавирусом, чем объявляют официально. По данным «Интерфакса», вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс заявил, что издание уверено в точности своего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. «Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — сказал Роадс. По данным на утро 13 мая, в России умерли 2 тысячи 212 человек, болевших COVID-19, всего коронавирусная инфекция была обнаружена у 242 тысяч 271 человека.