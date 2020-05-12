«Гитлер был самостоятельной фигурой. Но, как всегда в истории, многие надеялись, поддержав его, воспользоваться его успехами в своих целях, надеясь, что смогут подчинить его своей политике и избежать его враждебных действий по отношению к ним», — пояснил эксперт.
По его мнению, все действия Запада в то время способствовали войне, при помощи которой они рассчитывали избавиться от СССР, не подозревая, что Гитлер направит свою военную мощь и против них самих.
Тем не менее, добавил Кедми, нацисты даже при очень большом везении на первых порах войны не смогли бы одержать победу над Советским Союзом, но это только благодаря развитию СССР с 1929 по 1941 год.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.