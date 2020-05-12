Нацистский лидер Адольф Гитлер был самостоятельной фигурой, но многие силы ошибочно полагали, что могут использовать его в своих интересах. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», военно-политический аналитик Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Войны нельзя было избежать, но у Гитлера не было шансов против СССР - израильский аналитик Яков Кедми © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

По его мнению, все действия Запада в то время способствовали войне, при помощи которой они рассчитывали избавиться от СССР, не подозревая, что Гитлер направит свою военную мощь и против них самих.

Тем не менее, добавил Кедми, нацисты даже при очень большом везении на первых порах войны не смогли бы одержать победу над Советским Союзом, но это только благодаря развитию СССР с 1929 по 1941 год.

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