«Даже с небывалым везением и стечением обстоятельств в первые месяцы войны они не смогли победить. Слишком неравны были силы и возможности Германии, вместе со всей Европой против СССР. Но это только благодаря невероятному развитию СССР в 1929-1941 годах», — подчеркнул эксперт.
Кедми считает, что нацистский лидер Адольф Гитлер был самостоятельной фигурой, но, как всегда в истории многие надеялись, поддержав его, воспользоваться его успехами в своих целях, надеясь подчинить его своей политике и избежать его враждебных действий по отношению к ним.
По его мнению, все действия Запада способствовали войне, которые таким образом рассчитывали избавиться от СССР, поэтому у Советского руководства почти не оставалось возможностей обеспечить свою безопасность никакими средствами.
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