У нацистской Германии практически не было шансов в войне против Советского Союза, но это только благодаря невероятному развитию СССР в 1929-1941 годах. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», военно-политический аналитик Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Войны нельзя было избежать, но у Гитлера не было шансов против СССР - израильский аналитик Яков Кедми © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Кедми считает, что нацистский лидер Адольф Гитлер был самостоятельной фигурой, но, как всегда в истории многие надеялись, поддержав его, воспользоваться его успехами в своих целях, надеясь подчинить его своей политике и избежать его враждебных действий по отношению к ним.

По его мнению, все действия Запада способствовали войне, которые таким образом рассчитывали избавиться от СССР, поэтому у Советского руководства почти не оставалось возможностей обеспечить свою безопасность никакими средствами.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.