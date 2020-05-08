Зрители телеканала, несмотря ни на что, увидят передачи, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне

Руководство телеканала подготовило обширную программу по освещению 75-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

9 мая в 20:30 в эфир выйдет большой праздничный концерт.

«Основная идея концерта в этом году — подвиг и бескомпромиссность. Мы хотим дать нашему зрителю ощущение уверенности и силы. Важно, чтобы победа была внутри нас. Чтобы ты понимал, что ты прав. В этом случае речь идёт о правде о Великой Отечественной войне. Да, это Великая Отечественная война. Так называл её мой дед, и так я называю. Для меня это предельно понятно. И бескомпромиссно. Красная армия победила фашизм», — заявила руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

Известные артисты, среди которых Таисия Повалий, Ирина Билык, Светлана Лобода, Олег Винник, Злата Огневич, исполнят всем известные песни военных лет — «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек», «Пора в путь-дорогу» — и современные композиции, а ведущие Анастасия Даугуле и Андрей Доманский расскажут истории о войне. Герой Киева. «Интер» снял документальный фильм о генерале Ватутине © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Для меня 9 мая — особая дата. Казалось бы, 75 лет прошло. И некоторые думают: зачем вспоминать о той далёкой войне? Ветеранов почти не осталось. В Германию теперь ездим как туристы, гуляем по дружелюбному Берлину. Все перемололось? Нет! Для меня 9 мая — это рубеж, который нельзя отдавать в угоду конъюнктурным политикам. Нельзя молчать и покорно смотреть, как негодяи и неучи переписывают историю твоей Родины и твоего народа. Для меня 9 мая — это мои воевавшие и потерявшие свою молодость дедушки, перед которыми не должно быть стыдно. Это миллионы людей, проявившие мужество, благородство и героизм. Теперь, спустя 75 лет, наш черед быть мужественными», — сказала Анастасия Даугуле.

11 мая в 15:50 «Интер» покажет спецвыпуск программы «Жди меня. Украина. Встречи Победы», в котором покажут истории людей, которые потеряли своих родных в военные годы и хотят узнать, где они похоронены, и, наоборот, будут искать родственников солдата, чей «медальон смерти» обнаружили недавно при раскопках.

«История Великой Отечественной войны — это трагедия всего нашего народа и каждой отдельной украинской семьи. И победа в этой войне — это наша с вами общая победа. Победа каждого из нас. Победа жизни над смертью. Мы родились, живём, рожаем детей, радуемся внукам. И всё это потому, что однажды наши деды поняли: будущее дороже собственной жизни. Дорогие друзья! Пусть небо над головой всегда будет мирным, а память о тяжёлых военных годах спасает нас всех от повторения этой трагедии. С Днем Победы!» — сказал ведущий программы Анатолий Бондаренко.

«Интер» из года в год транслирует программы, посвящённые Дню Победы, несмотря на давление и угрозы. В 2018 году ведущие концерта 9 мая сказали о важном значении Великой Отечественной войны в истории Украины, что вызвало негодование крайне правых активистов. Члены националистической партии «Национальный корпус» заблокировали здания редакции, обклеили их листовками с надписями «Сделаем «Интер» украинским!» и «Интер» будет наш!».

Позже глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артёменко объявил о проведении внеплановой проверки телеканала, по итогам которой назначили штраф на сумму более 4 млн гривен, но руководство «Интера» отказалось его платить. В 2019 году, несмотря на акции протестов около здания телеканала, в эфир телеканала, как и планировалось, вышел праздничный марафон, а «Интер» по итогам дня стал лидером украинского телеэфира по массовой аудитории старше 18 лет.