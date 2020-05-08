Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 8 мая Украина вместе со всем цивилизованным миром чтит День памяти и примирения, отмечая подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. Заявление главы государства опубликовала пресс-служба Офиса президента

Зеленский прибыл на границу с РФ © сайт президента Украины отметил, что всего за одну минуту можно изменить мир: отдать приказ на первый обстрел, следствием которого станет потеря десятков миллионов человеческих жизней.

«В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира — миг падения и капитуляции нацистского режима… В этот день Украина вместе со всем цивилизованным миром говорит: Never again. Никогда снова. Сегодня это два самых важных слова для истории человечества и его будущего. И они не могут стать формальностью», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что сегодня украинцы чтят память всех ветеранов, которые противодействовали нацистам, и каждого, кто пострадал от нацистской оккупации.