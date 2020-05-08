«Не знаю, какую детскую травму нанес Брагару в детстве учитель истории, но к чему это привело, мы видим», — написал бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза в Facebook, прикрепив фото обращения.
Также издание приводит слова пользователей соцсети, которые не поддержали идею депутата.
«Но их клонируют, этих слуг народа?! Что ни слуга, то гений!! Боже, за что такое проклятие?» — пишут в сети.
«Этот из команды профессора януковичуса, одногруппники», — говорится в сообщении.
«Так два класса, три коридора достаточно, если больше, то начнут думать», — написал еще один пользователь.