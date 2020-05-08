Депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар считает курс истории страны в пятом классе поверхностным и низкоинформативным, поэтому предложил отменить эти уроки. Соответствующее обращение на имя и.о. министра образования и науки Украины Любомиры Мандзий Брагар опубликовал у себя в Facebook, но позже удалил пост, передает 8 мая Politeka

«Символ вспыхнувшего сопротивления». Украинскую учительницу истории раскритиковали за кастрюлю на голове © скриншот видео YouTube-канала MON UKRAINE Борислав Береза в Facebook, прикрепив фото обращения.

Также издание приводит слова пользователей соцсети, которые не поддержали идею депутата.

«Но их клонируют, этих слуг народа?! Что ни слуга, то гений!! Боже, за что такое проклятие?» — пишут в сети.

«Этот из команды профессора януковичуса, одногруппники», — говорится в сообщении.

«Так два класса, три коридора достаточно, если больше, то начнут думать», — написал еще один пользователь.