«Символ вспыхнувшего сопротивления». Украинскую учительницу истории раскритиковали за кастрюлю на голове
«Символ вспыхнувшего сопротивления». Украинскую учительницу истории раскритиковали за кастрюлю на голове
© скриншот видео YouTube-канала MON UKRAINE
«Не знаю, какую детскую травму нанес Брагару в детстве учитель истории, но к чему это привело, мы видим», — написал бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза в Facebook, прикрепив фото обращения.

Также издание приводит слова пользователей соцсети, которые не поддержали идею депутата.

«Но их клонируют, этих слуг народа?! Что ни слуга, то гений!! Боже, за что такое проклятие?» — пишут в сети. 

«Этот из команды профессора януковичуса, одногруппники», — говорится в сообщении. 

«Так два класса, три коридора достаточно, если больше, то начнут думать», — написал еще один пользователь.     