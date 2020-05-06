«Мы стоим на краю пропасти. Но если раньше мы могли думать о том, прыгать нам или не прыгать, расправим ли крылья и полетим, или мы упадем (и вот так мы топчемся двадцать с лишним лет), то коронавирус и кризис — это два контрольных удара в спину ногой. Мы в любом случае прыгаем. Вопрос в том, мы убьемся или мы полетим», — пояснил эксперт.
Чтобы Украина не разбилась, подчеркнул Чаплыга, необходимо заключить новый общественный договор, принять новую Конституцию, выработать новый экономический курс и вернуть стране субъектность.
Политтехнолог, в частности, добавил, что Украина по примеру других стран могла бы национализировать важные для экономики предприятия, списать часть внешнего долга и даже раздать часть денег гражданам, чтобы стимулировать потребление.