Из-за пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса Украина больше не может жить в ситуации, которая сложилась в стране за все годы ее независимости. Об этом рассказал политтехнолог Михаил Чаплыга в недавнем интервью Ukrlife.TV

Пока коронавирус не клюнул. Даже пандемия не искупает бездействия президента Украины Зеленского © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP Чтобы Украина не разбилась, подчеркнул Чаплыга, необходимо заключить новый общественный договор, принять новую Конституцию, выработать новый экономический курс и вернуть стране субъектность. Политтехнолог, в частности, добавил, что Украина по примеру других стран могла бы национализировать важные для экономики предприятия, списать часть внешнего долга и даже раздать часть денег гражданам, чтобы стимулировать потребление.