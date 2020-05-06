По словам Кулебы, планы на Крым — это «не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет».
«Первая задача — как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Вторая — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья — какие дополнительные международные инструменты мы можем привлечь для того, чтобы осуществлять давление на Россию», — сказал Кулеба.
По его словам, есть еще несколько других, а стратегической задачей является «возвращение Крыма в Украину». Он заверил, что Министерство иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим.