Украина имеет четкую стратегию, выполняя которую, страна надеется присоединить Крым к своей территории. Об этом 5 мая сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ

Закусывать надо. Экс-игрок сборной Украины рассказал, чей Крым, и нарвался на критику © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк словам Кулебы, планы на Крым — это «не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет».

«Первая задача — как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Вторая — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья — какие дополнительные международные инструменты мы можем привлечь для того, чтобы осуществлять давление на Россию», — сказал Кулеба.

По его словам, есть еще несколько других, а стратегической задачей является «возвращение Крыма в Украину». Он заверил, что Министерство иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим.