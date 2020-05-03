Белоруссия не может отменить военный парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию коронавируса, так как тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает Sputnik Беларусь 3 мая

Власти Белоруссии не собираются отменять Парад Победы, несмотря на протесты граждан © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал… Надо помнить, что те люди (участники войны — ред.) умирали <…> ради нас… И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались… Никого тащить на это мероприятие не надо. Не хотят люди, боятся, берегут здоровье — мы это поймем», — сказал Лукашенко.

По его словам, на сегодняшний день в Белорусси «тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло». Президент также обратил внимание, что среди желающих посетить парад есть участники Великой Отечественной войны, которые «первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие».

При этом, по словам Лукашенко, ветеранам уже больше 90 лет, поэтому надо подумать, как обеспечить их безопасность в условиях пандемии.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировано более 16,7 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 99 стали летальными.