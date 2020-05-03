Украинский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 2016 года Олег Верняев подвергся критике со стороны своих соотечественников после того, как отказался называть Россию виновницей войны в Донбассе. Об этом шла речь в его интервью с YouTube-каналом Intersport Україна, которое было опубликовано 30 апреля

«Они не виноваты»: Усик призвал украинцев быть добрее к россиянам © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Мне нечего сказать, честно. Я не буду ничего говорить — столько всего наслушался по этой теме. Не буду ничего говорить, потому что что ни скажешь — все будет не так. Мне просто очень жаль, что я не могу взять и поехать в Донецк. Мне жаль, что много людей от этого страдает, страна страдает — это мне жаль», — сказал спортсмен.

После такого ответа пользователи Сети на Украине обрушились с критикой на гимнаста. Одним заявили, что ему «провели лоботомию», другие назвали его «лицемером и нытиком», а третьи обвинили в «братании» с россиянами.

«Ну, хотя бы не гражданская война, и на том спасибо», — заявил один из комментаторов.

Верняев, принесший Украине одну из двух золотых медалей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, и прежде подвергался нападкам со стороны соотечественников. Так, он получал угрозы из-за совместных фотографий с российскими коллегами, с которыми поддерживает профессиональные отношения.

Осенью 2019 года украинский гимнаст выступал в одной команде с Заслуженным мастером спорта России Никитой Нагорным на соревнованиях немецкой Бундеслиги.