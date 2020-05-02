Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал новорожденного сына в честь врачей, которые вылечили его от коронавируса. Об этом в субботу, 2 мая, сообщило агентство РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк получил имя Уилфред Лори Николас, сообщила на своей странице в Instagram невеста Джонсона Кэрри Саймондс. Она также опубликовала снимок, где она держит малыша на руках.

«Спасибо потрясающей команде Национальной службы здравоохранения в больнице University College London за то, что они так заботились о нас. Я не могла бы быть счастливей. Мое сердце полно», — написала Саймондс.

По ее словам, имя Уилфред мальчику было дано в честь дедушки премьера, Лори — в честь ее деда, а Николас — в честь двух врачей, которые вылечили Джонсона от коронавируса.

Уилфред Джонсон появился на свет 29 апреля, уже после выздоровления премьер-министра. Не так давно Саймонс также провела неделю в постели с симптомами заболевания.