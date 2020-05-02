Эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев никак не может отпустить власть и усиливает влияние своей семьи на политику страны

Ранее стало известно, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената Дариги Назарбаевой — дочери бывшего главы государства.

Будет премьером. Политолог Серенко о том, зачем Назарбаев лишил должности спикера сената дочь Даригу © предоставлено Андреем Серенко мнению Серенко, это произошло по распоряжению Нурсултана Назарбаева ради того, чтобы переместить ее на более влиятельную позицию.

«На самом деле у любого живого президента, который своими глазами наблюдает преемника, включается «комплекс злой свекрови»: растила-растила я мальчика, а потом отдаю какой-то тетке. А та все не так делает — и блины не так печет, и борщ варит неправильно, и вообще она какая-то не такая. Кого ни выбери — все будут плохие. Токаев может быть абсолютно адекватным человеком. Но, когда вы были главой страны, а сейчас сидите в президентской библиотеке — да, вас все «облизывают» и говорят, какой вы классный и замечательный, но у вас нет прежних полномочий — вы начинаете более придирчиво рассматривать деятельность преемника. Возникает мысль: тому ли вы ее передали?» — сказал эксперт.

По его мнению, именно ревность предшественника по отношению к преемнику — это активный фактор, который оказывает влияние на казахстанскую политику, особенно учитывая наличие у Назарбаева «амбициозной дочери».