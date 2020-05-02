Казахстанский политолог Талгат Мамырайымов не исключает, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял дочь Даригу с поста спикера сената, чтобы сделать ее премьер-министром страны. Эксперт сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 2 мая

Будет премьером. Политолог Серенко о том, зачем Назарбаев лишил должности спикера сената дочь Даригу © предоставлено Андреем Серенко Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Назарбаевой, которая является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-президента.

Мамырайымов убежден, что решение принимал Назарбаев.

«Нельзя исключать, что Назарбаев снял ее с поста спикера сената, чтобы перевести на другую должность. Возможно, более функциональную. Может быть, он назначит ее премьер-министром вместо Аскара Мамина. Может, он хочет апробировать ее и на такой должности, прежде чем доверить ей право быть главным преемником», — отметил он.

Однако эксперт считает такое развитие событий маловероятным. По его мнению, Назарбаев недоволен возросшими амбициями дочери, которая стала претендовать на роль единоличного главы государства.

Политолог также сомневается, что экс-президент готов идти на конфликт со всей старой гвардией, к чему привело бы назначение Назарбаевой на пост премьера страны.

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