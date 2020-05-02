Казахстанский политолог Талгат Мамырайымов считает, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готовил свою дочь Даригу Назарбаеву к посту главы государства, однако решил отказаться от этой идеи, оценив ее репутацию в обществе. Эксперт сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 2 мая

Токаев прекратил полномочия спикера Сената Дариги Назарбаевой © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата cената страны Назарбаевой, которая является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-президента.

Мамырайымов убежден, что решение принимал Назарбаев, которого больше не устраивает «подмоченная» репутация дочери.

«Назарбаев, назначая ее на пост спикера cената, дал понять, что Дарига Назарбаева является, можно сказать, главным преемником при трансформации власти. То есть Токаев является промежуточным, временно исполняющим обязанности главы государства. А сейчас ее репутация существенно подмочена», — пояснил эксперт.

По его словам, если раньше общество могло бы согласиться с решением Назарбаева передать власть Дариге, то теперь он понял, что делать этого не следует. Причиной тому — офшоры сына Назарбаевой в Лондоне и ее призывы оставить в городах войска после отмены режима ЧП.

Решив же лишить дочь полномочий, Назарбаев, по мнению политолога, убил двух зайцев одним выстрелом: успокоил общественность, а также перенаправил все вопросы относительно карантина в адрес Назарбаевой.

В апреле Высокий суд Лондона принял сторону внука Назарбаева Нурали Алиева в споре с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Оно требовало от Алиева объяснить происхождение средств на покупку особняка с подземным бассейном и кинотеатром в престижном районе Хэмпстед на севере Лондона.

Согласно документам, недвижимостью владеют две компании, зарегистрированные в офшорах. Однако, по данным NCA, в доме проживает сын Назарбаевой, его супруга Аида и дети.

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