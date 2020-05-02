Казахстанский политолог Талгат Мамырайымов объяснил, почему экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прекратил сенаторские полномочия своей дочери Дариги. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 2 мая

Будет премьером. Политолог Серенко о том, зачем Назарбаев лишил должности спикера сената дочь Даригу © предоставлено Андреем Серенко Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Назарбаевой, которая является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-главы государства.

Мамырайымов убежден, что решение принимал Назарбаев.

«Я думаю, это могло произойти потому, что Назарбаев недоволен действиями дочери в последнее время — в первую очередь касательно Фонда национального состояния "Самрук-Қазына"… Его возглавляет племянник Назарбаева Ахметжан Есимов — можно сказать, первый человек из старой гвардии Назарбаева. И «Самрук-Қазына» — в некотором роде личная епархия Назарбаева. А Назарбаева, видимо, хотела подмять под себя фонд, то есть назначить туда своего человека», — отметил он.

Эксперт также напомнил о недавнем запросе Назарбаевой в Конституционный совет Казахстана относительно того, какими законотворческими функциями может обладать сенат. Политолог усматривает в этом желание дочери экс-президента захотела получить полный контроль над законотворческим процессом в стране.

Кроме того, по словам Мамырайымова, она посягнула на сферу безопасности, которую контролирует Назарбаев, делая заявления о том, что после прекращения режима чрезвычайного положения войска должны остаться в городах.

«Она стала фактически играть роль единоличного главы государства. А Назарбаеву не понравились ее чрезмерно возросшие амбиции», — подчеркнул эксперт.

На данный момент текст документа о прекращении полномочий Назарбаевой не опубликован, и причины этого решения не уточняются.

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