В субботу, 2 мая, стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Назарбаевой, которая является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-главы государства.
Мамырайымов убежден, что решение принимал Назарбаев.
«Я думаю, это могло произойти потому, что Назарбаев недоволен действиями дочери в последнее время — в первую очередь касательно Фонда национального состояния "Самрук-Қазына"… Его возглавляет племянник Назарбаева Ахметжан Есимов — можно сказать, первый человек из старой гвардии Назарбаева. И «Самрук-Қазына» — в некотором роде личная епархия Назарбаева. А Назарбаева, видимо, хотела подмять под себя фонд, то есть назначить туда своего человека», — отметил он.
Эксперт также напомнил о недавнем запросе Назарбаевой в Конституционный совет Казахстана относительно того, какими законотворческими функциями может обладать сенат. Политолог усматривает в этом желание дочери экс-президента захотела получить полный контроль над законотворческим процессом в стране.
Кроме того, по словам Мамырайымова, она посягнула на сферу безопасности, которую контролирует Назарбаев, делая заявления о том, что после прекращения режима чрезвычайного положения войска должны остаться в городах.
«Она стала фактически играть роль единоличного главы государства. А Назарбаеву не понравились ее чрезмерно возросшие амбиции», — подчеркнул эксперт.
На данный момент текст документа о прекращении полномочий Назарбаевой не опубликован, и причины этого решения не уточняются.
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