Национальная нефтяная корпорация Нигерии отложила публикацию ближайших планов экспорта нефти, которые должны учитывать соглашение ОПЕК+, так до сих пор не смогла договориться с работающими в стране местными и международными компаниями о сокращении добычи, пишет РИА Новости 27 апреля со ссылкой на агентство Reuters

Пока что, несмотря на достигнутое соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, стоимость «черного золота» далека от восстановления до уровня 2019 года. Проблемы с сокращением добычи могут еще больше обвалить цены на рынке, что ударит по всем нефтедобывающим странам.

«Необходимо применить квоту ОПЕК+ для новой программы экспорта в июне, а также пересмотреть уже выпущенную майскую программу… Майские партии могут быть отложены, а новых июньских грузов может быть относительно немного», — приводит Reuters слова источников.

Страны, входящие в ОПЕК+ 12 апреля согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне, 7,7 млн б/с во втором полугодии и 5,8 млн б/с до конца апреля 2022 года.

За точку отсчета, от которой будет идти сокращение, взяли октябрь 2018 года. При этом Россия и Саудовская Аравия будут уменьшать добычу от уровня 11 млн б/с, от которых по аналогии со всеми будут снижать добычу на 23%, 18% и 14% соответственно.