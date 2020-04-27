«Да вы знаете, кто мы?»: в центре Киева задержали агрессивного зама Кличко, пострадал полицейский

Правоохранители задержали заместителя мэра украинской столицы Виталия Кличко - Владимира Слончака на улице Льва Толстого. Об этом 27 апреля сообщили в Facebook-группе «Киев оперативный»

СБУ подозревает первого заместителя Кличко в коррупции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За рулем была депутат Киеврады от фракции «Солидарность» и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

Рядом сидел заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Слончак, который повел себя агрессивно.

Он угрожал полицейским, спрашивал, знают ли они, кого остановили, и уверял, что от них «завтра здесь и следа не будет». После он вышел из автомобиля и набросился на инспектора патрульной полиции с кулаками.

Дебошира задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой.

Между тем, Костенко отказалась от прохождения любых тестов на состояние опьянения. Автомобиль поехал на штрафплощадку.