«Да вы знаете, кто мы?»: в центре Киева задержали агрессивного зама Кличко, пострадал полицейский

Патрульные остановили Mercedes, водитель которого не включил фары.
За рулем была депутат Киеврады от фракции «Солидарность» и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.
Рядом сидел заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Слончак, который повел себя агрессивно.
Он угрожал полицейским, спрашивал, знают ли они, кого остановили, и уверял, что от них «завтра здесь и следа не будет». После он вышел из автомобиля и набросился на инспектора патрульной полиции с кулаками.
Дебошира задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой.
Между тем, Костенко отказалась от прохождения любых тестов на состояние опьянения. Автомобиль поехал на штрафплощадку.