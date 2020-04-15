Ранее американский лидер сообщил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ из-за того, что та якобы не справилась со своими обязанностями, допустив распространение коронавируса за пределы Китая.
«Решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ — абсолютно вредное в плане общемировой борьбы с коронавирусом решение. Возможно, здесь сыграл внутриполитический фактор и, таким образом, президент Соединенных Штатов уходит от проблем, перекладывает ответственность на внешних игроков за пробелы в системе здравоохранения США и несвоевременно принятые американскими властями меры в рамках объявленной пандемии», — сказал Слуцкий.
Он считает решение США политизацией COVID-19. В то время как нужны солидарность и слаженное взаимодействие всех государств, Соединенные Штаты продолжают действовать в «парадигме американской исключительности» и «проводить разбор полетов», отметил парламентарий.
По последним данным, в США зафиксировано больше всего в мире случаев заболевания коронавирусом и смертей от него: более 614,2 тысячи человек заболели, а свыше 26 тысяч — скончались.