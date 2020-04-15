Президент США Дональд Трамп перекладывает ответственность за проблемы в системе американского здравоохранения на внешних игроков, приостанавливая финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости 15 апреля

«Пусть несет ответственность»: Трамп прекращает финансирование ВОЗ из-за «снисходительности» к КНР © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

«Решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ — абсолютно вредное в плане общемировой борьбы с коронавирусом решение. Возможно, здесь сыграл внутриполитический фактор и, таким образом, президент Соединенных Штатов уходит от проблем, перекладывает ответственность на внешних игроков за пробелы в системе здравоохранения США и несвоевременно принятые американскими властями меры в рамках объявленной пандемии», — сказал Слуцкий.

Он считает решение США политизацией COVID-19. В то время как нужны солидарность и слаженное взаимодействие всех государств, Соединенные Штаты продолжают действовать в «парадигме американской исключительности» и «проводить разбор полетов», отметил парламентарий.

По последним данным, в США зафиксировано больше всего в мире случаев заболевания коронавирусом и смертей от него: более 614,2 тысячи человек заболели, а свыше 26 тысяч — скончались.